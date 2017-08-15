سما المصري تُطالب الجمهور بمساعدتها - صحيفة صدى الالكترونية

سما المصري تُطالب الجمهور بمساعدتها
شاركت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، جمهورها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، بصورة من داخل الجيم تُطالبهم فيها بمساعدتها .
حيث كتبت سما على الصورة قائلة: ” لاااا….الواحد لازم يرجع يلعب رياضه تاني عشان كده الواحد عضلاته رخت خااالص والفقرات هتتعب تاااني….شجعوني باه “.
يذكر أن كلية الطب جامعة الإسكندرية رفضت التصريح لـ ” سما ” ، بزيارة مصابي حادث تصادم قطارى خورشيد، داخل المستشفى الرئيسى الجامعي بمحطة الرمل.
سلطان[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصر ماشيه بالرقص
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
وكذلك يوجد بها علماء وفقهاء وخااصة قرااء قرآن عظماااء .. تحياتي لأهل مصر .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16343 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب
أحميدة[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 16 دقيقة
اشكر الاخت دلوعة الرياض والله انك بنت اصل وفصل ومهما قلت لن اوفيكي حقك الله يديكي العافية ……… ولا عزاء لللاخ سلطان لان كل بلد في الصالح والطالح ونا مصيري شمالي