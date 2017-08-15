 سما المصري تُطالب الجمهور بمساعدتها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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سما المصري تُطالب الجمهور بمساعدتها

سما المصري تُطالب الجمهور بمساعدتها
نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، جمهورها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، بصورة من داخل الجيم تُطالبهم فيها بمساعدتها .

حيث كتبت سما على الصورة قائلة: ” لاااا….الواحد لازم يرجع يلعب رياضه تاني عشان كده الواحد عضلاته رخت خااالص والفقرات هتتعب تاااني….شجعوني باه “.

يذكر أن كلية الطب جامعة الإسكندرية رفضت التصريح لـ ” سما ” ، بزيارة مصابي حادث تصادم قطارى خورشيد، داخل المستشفى الرئيسى الجامعي بمحطة الرمل.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين

مصر ماشيه بالرقص

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة

وكذلك يوجد بها علماء وفقهاء وخااصة قرااء قرآن عظماااء .. تحياتي لأهل مصر .

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 16 دقيقة

اشكر الاخت دلوعة الرياض والله انك بنت اصل وفصل ومهما قلت لن اوفيكي حقك الله يديكي العافية ……… ولا عزاء لللاخ سلطان لان كل بلد في الصالح والطالح ونا مصيري شمالي

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