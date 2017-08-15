سما المصري تُطالب الجمهور بمساعدتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، جمهورها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، بصورة من داخل الجيم تُطالبهم فيها بمساعدتها .

حيث كتبت سما على الصورة قائلة: ” لاااا….الواحد لازم يرجع يلعب رياضه تاني عشان كده الواحد عضلاته رخت خااالص والفقرات هتتعب تاااني….شجعوني باه “.

يذكر أن كلية الطب جامعة الإسكندرية رفضت التصريح لـ ” سما ” ، بزيارة مصابي حادث تصادم قطارى خورشيد، داخل المستشفى الرئيسى الجامعي بمحطة الرمل.