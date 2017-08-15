 العمل: 500 ألف شخص لم يكملوا تسجيل بياناتهم في " حساب المواطن " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 15

    أغسطس

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العمل: 500 ألف شخص لم يكملوا تسجيل بياناتهم في ” حساب المواطن “

العمل: 500 ألف شخص لم يكملوا تسجيل بياناتهم في ” حساب المواطن “
طلال الغامدي(صدى):

أكد مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المواطنين الذين لم يكملوا تسجيل بياناتهم في برنامج ” حساب المواطن ” ،  تجاوز الـ500 ألف مواطن.

وأشار المسؤول، إلى أن أكثر من 12 مليون مسجل أكملوا تسجيل بياناتهم، وأن متوسط عدد الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل يومياً يبلغ 5 آلاف شخص.

ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر عبر التحويل المصرفي، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 دقيقة

ذليتونا بحساب المواطن اهنتونا بكرمكم المنافق عفنا مساعداتكم

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