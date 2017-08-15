اختتام فعاليات النوادي الصيفية لجامعة الإمام بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وحضور معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اختتمت الليلة الماضية فعاليات النوادي الصيفية في منطقة عسير ، وذلك بفندق قصر أبها .

ورفع معالي مدير جامعة الإمام الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم سخي للجامعة ، كان سبباً بنجاح فعاليات وبرامج النوادي الصيفية ، ولسمو أمير منطقة عسير على رعايته للحفل، و دعمه المتواصل لكل ما يخدم أبناء المنطقة، كما عبّر عن سعادته بالنجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل عمل المخلصين من منسوبي الجامعة والمعاهد العلمية .وأشاد معاليه بالجهود المبذولة والتخطيط والعمل الدؤوب الذي آتى ثمرات يجنيها أبناء المنطقة عبر برامج وفعاليات متنوعة تتواكب مع أعمار المشاركين فيها من الطلاب والطالبات لتكون حافظاً لطاقاتهم فيما يفيد وينفع و موجهة لقدراتهم وسواعدهم لبناء هذا المجتمع وتعزيز وحدته والحفاظ عليها .

من جانبه نوه وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية نائب رئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن ببرامج ومناشط الأندية الصيفية التي كان ركيزتها الأولى الشباب ، حيث استنطقت ابداعاتهم وانطلقت من مبادارتهم مستلهمة ذلك من رؤية المملكة 2030، ومعتمدة برامج التحول الوطني 2020 لتخرج في قالب جديد، وبيئة آمنة وجاذبة متألقة ، يقضون فيها أجمل أوقاتهم في أجواء تعبق محبة وألفة ، ومتعة وفائدة وتتوج بأبعاد شرعية وفكرية ووطنية وتدريبية ومهارية وتوعوية.

وأوضح الدكتور الميمن أن الأندية الصيفية تأتي من منطلق المسؤولية الشرعية والمجتمعية لجامعة الإمام وتعزيزاً لقيم المواطنة في نفوس أبناء الوطن وتفعيل البرامج الفكرية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية للإسهام في حماية عقول الشباب وربطهم بوسطية الدين واعتداله ونشر ثقافة التسامح واليسر وتعزيز محبة القيادة و الوطن وصدق الانتماء إليه ، وحث الشباب على تحمل المسؤولية والوفاء والإخلاص في العمل والوعي بالمخاطر والمهددات لوحدة أمتهم وأمنها وكيفية العمل على مواجهتها .

كما قدّم مدير المعهد العلمي في أبها أحمد بن محمد مفرح عسيري من جهته الشكر لمعالي مدير الجامعة على الحرص والدعم والمتابعة، و هنأ وكيل الجامعة على نجاح فعاليات الأندية الصيفية .

مما يذكر أن الحفل الختامي قد تضمن فقرات متنوعة لفعاليات وقصائد متميزة وأناشيد وطنية ، و عرضاً مرئياً لجميع فعاليات الأندية الصيفية في المنطقة .