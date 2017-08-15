بالصور.. إصابات حرجة في حادث تصادم مروع بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم مروع في محافظة جدة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، على طريق المدينة مخرج كبري الصالة الشمالية باتجاه الجنوب.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد، بتلقي بلاغا عند الساعة 12:10 صباحا، يفيد بوجود حادث تصادم على طريق المدينة مخرج كبري الصالة الشمالية باتجاه الجنوب، وعلى الفور تم توجية 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني معتز الباشا للموقع حيث وجد في الموقع إصابتين حرجة نقلت إلى مستشفى السعودي الألماني و6 حالات متوسطة نقلت إلى مستشفى الملك فهد العام وتم تقديم الخدمة الطبية الطارئة للمصابين ونقل الحالات للمنشآت الموضحة المناسبة لوضع الاصابات.