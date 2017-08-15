بالصور.. المطوع يفتتح المركز الإعلامي الجديد بنادي العروبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن عضو شرف نادي العروبة، الشيخ فهد المطوع المركز الإعلامي بالنادي بعد تطويره ليتواكب مع معايير رابطة دوري الأولى للمحترفين في موسمها الأول.

ويشمل المركز قاعة للمؤتمرات الصحفية ومركز متخصص لخدمة وسائل الإعلام تحتوي على أجهزة متطورة و اتصال عالي السرعة.

وحضر حفل التدشين مدير مكتب هيئة الرياضة بالجوف مرزوق العنزي و عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم مريح المريح و رئيس نادي العروبة مونس الضوي و رئيس المكتب التنفيذي سلطان سلامه الرويلي ونخب من الإعلاميين .