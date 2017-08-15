بالصور.. المطوع يفتتح المركز الإعلامي الجديد بنادي العروبة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. المطوع يفتتح المركز الإعلامي الجديد بنادي العروبة
دشن عضو شرف نادي العروبة، الشيخ فهد المطوع المركز الإعلامي بالنادي بعد تطويره ليتواكب مع معايير رابطة دوري الأولى للمحترفين في موسمها الأول.
ويشمل المركز قاعة للمؤتمرات الصحفية ومركز متخصص لخدمة وسائل الإعلام تحتوي على أجهزة متطورة و اتصال عالي السرعة.
وحضر حفل التدشين مدير مكتب هيئة الرياضة بالجوف مرزوق العنزي و عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم مريح المريح و رئيس نادي العروبة مونس الضوي و رئيس المكتب التنفيذي سلطان سلامه الرويلي ونخب من الإعلاميين .
دفع رباعي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 42 دقيقة
بحياتي ما شفت اطقع من واحد رئيس نادي يتمنى فوز فريق فقر على فريقه عشان يستمر متصدر لا تكلمونه ههههههه لا ومن زين الطبايع يجيب حكام اجانب ويرقصون الدحه مدري الخبيتي بالنادي وهو ماكل هزيمه من فريق دفع رباعي متصدر لا تكلمونه