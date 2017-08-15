خصم من راتب موظف بعث برسائل مخلة بالآداب لزميلته - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الشرقية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالخصم من راتب موظف بالشؤون الصحية، بعد شكوى زميلة له في مجال عمله من إرساله رسائل مخلة بالآداب لها عبر تطبيق ” واتسآب “.

وتقدمت موظفة في الشؤون الصحية بإحدى محافظات المنطقة الشرقية بشكوى ضد زميل لها بسبب وصول رسائل مخلة بالآداب إليها من جانبه.

وقررت الإدارة التابع لها الموظف معاقبته بالخصم من راتبه بعد التحقق من الواقعة، إلا أن الموظف لم يعترف بالعقوبة ورفع دعوى إلى المحكمة الإدارية لإسقاطها مبررا ذلك أن الرسائل التي أرسلها دينية واجتماعية وتثقيفية وليست مخلة بالآداب، وأيدت المحكمة القرار وفعلت عقوبة الخصم، مرجعةً ذلك إلى قيام الموظف بالتواصل مع موظفة معه في أمور لا تخص العمل.