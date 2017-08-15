إزالة تعديات عضو مجلس بلدي على أرض حكومية في ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح مصدر أن الجهات المختصة في محافظة ينبع، تنوي إزالة تعديات لعضو في المجلس البلدي للمحافظة على أرض حكومية في مركز ” تلعة نزا “.

وأكد المصدر، أن الجهات المختصة وجهت خطابا لعضو المجلس البلدي بضرورة إزالة التعديات، غير أنه لم يتجاوب معها ورفض مراجعتها، مشيرا إلى أن وكيل محافظة ينبع وجه رئيس مركز ” تلعة نزا ” بالتنسيق مع لجنة التعديات المحافظة؛ لإزالة التعدي، المتمثل في غرف نوم تم بناؤوها على أرض حكومية، وفقا لصحيفة الرياض.