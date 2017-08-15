عضو شورى يقترح فرض ضريبة على الوافد المتجاوز دخله الشهري عن العقد - صحيفة صدى الالكترونية

عضو شورى يقترح فرض ضريبة على الوافد المتجاوز دخله الشهري عن العقد
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، اعتزامه تقديم مقترح بفرض ضريبة على الوافدين ممن يزيد دخلهم الشهري عن عقد العمل المُبرم معهم.
وأوضح الفوزان، أنه سيقدم المقترح لمجلس الشورى بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، مضيفا أن المُقترح يستهدف العمال الذين يزيد دخلهم المالي على الراتب الشهري المُحدد لهم بعقود العمل، مشددا على حاجة سوق العمل إلى سن قوانين رادعة وضوابط لمنع الوافدين من العمل في مجالات وأعمال إضافية غير المتعاقد معهم من أجلها، موضحاً أن هذا النظام معمول به في جميع دول العالم.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام سليم .
ماستر[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 ساعة
تلقاه جاي بهنة سائق 1000 ريال وشغال بويجي دخله 10000
علي الشهري[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 52 دقيقة
انا شغال في شركة كبري مديري مصري وانا ابن البلد سعودي ابن عن جد اصير موظف تحت يده عااد الطامه تقييم الاداء السنوي تحت يده يعني رفعت الراتب والفصل تحت يده
الرعد[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 52 دقيقة
اعضاء مجلس الشورى كل واحد جاء في باله فكره او خاطره قال ابي اطرحها على المجلس -طيب خذوا لفه على البلد وسجلوا الانطباع وناقشوا-وواحد تعجبه الفكره وعشره يعارضونها -فمثلا رواتب شيوخ القبائل تبناها احد الاعضاء والباقين عارضوا وبعدين اتفقوا صرف مكافاه للشيخ الغير موظف والموظف لايصرف له-وهم يقومون بنفس العمل والمشاق ولم تتم معاملتهم بان العمل واحد–ولكن لاوجد في اي موضوع مطب وافقوا عليه-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32089 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلامه واقعي ..