عضو شورى يقترح فرض ضريبة على الوافد المتجاوز دخله الشهري عن العقد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، اعتزامه تقديم مقترح بفرض ضريبة على الوافدين ممن يزيد دخلهم الشهري عن عقد العمل المُبرم معهم.

وأوضح الفوزان، أنه سيقدم المقترح لمجلس الشورى بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، مضيفا أن المُقترح يستهدف العمال الذين يزيد دخلهم المالي على الراتب الشهري المُحدد لهم بعقود العمل، مشددا على حاجة سوق العمل إلى سن قوانين رادعة وضوابط لمنع الوافدين من العمل في مجالات وأعمال إضافية غير المتعاقد معهم من أجلها، موضحاً أن هذا النظام معمول به في جميع دول العالم.