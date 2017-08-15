بالفيديو.. استقبال حافل للاعب النصر الجديد لدى وصوله لمطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استقبلت جماهير نادي النصر، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، في مطار الملك خالد بالرياض، اللاعب المغربي محمد فوزير المنضم حديثا لصفوف النصر قادما من نادي فتح الرباط المغربي.

وتسابقوا لالتقاط الصور معه والتفوا حوله حتى ركوبه السيارة.

يذكر أن نادي النصر قد أعلن الأسبوع الماضي إنهاء إجراءات التعاقد مع محمد فوزير وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات.

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”en”><p lang=”ar” dir=”rtl”><a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash”>#عاجل</a> | وصل قبل قليل إلى مطار الملك خالد الدولي في <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash”>#الرياض</a> اللاعب المغربي <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1?src=hash”>#محمد_فوزير</a> المحترف الجديد بنادي <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1?src=hash”>#النصر</a>..<br>.<br>تغطية: <a href=”https://twitter.com/Hawasalayed”>@Hawasalayed</a> <a href=”https://t.co/JBVIK9UPfv”>pic.twitter.com/JBVIK9UPfv</a></p>— الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) <a href=”https://twitter.com/Alriyadiyah_BN/status/897254351126880256″>August 15, 2017</a></blockquote>

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