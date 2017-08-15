مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على قوات حفظ السلام بمالي - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

قتل 7 أشخاص، وأُصيب 5 آخرون في هجوم مسلح استهدف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي ” مينوسما “، أمس الاثنين.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، شنت هجومًا على البعثة الأممية في مدينة تمبكتو، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 5 آخرين.

وذكر البيان أن القتلى 5 حرّاس ماليين، إلى جانب عنصر درك ومدني، دون توضيح هوية المصابين أو جنسيتهم، مشيرا إلى أنه تم تحييد 6 أشخاص من المجموعة التي شنت الهجوم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.