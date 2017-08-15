الجيش السوداني يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أعرب الجيش السوداني، مساء أمس الإثنين، عن ” التزامه بإعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، تعزيزًا للسلام وتنفيذ خطة جمع السلاح من أيدي المواطنين “.

وقال رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، إن ” القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكل المعتدين الذين يستهدفون الوطن، ويعملون على ترويع المواطنين الآمنين “.

وأوضح رئيس الأركان أن ” القوات المسلحة تجاوزت التحديات، وحققت الانتصارات ودحرت المتمردين في كافة الجبهات، وأدخلت اليأس في قلوب المتربصين “.

وأوضح أن ” دارفور أصبحت خالية تمامًا من التمرد، وأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تمضيان نحو مرافئ السلام “.