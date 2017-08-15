 الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين ونائبه على ما تقدمه المملكة للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين ونائبه على ما تقدمه المملكة للحجاج

الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين ونائبه على ما تقدمه المملكة للحجاج
نايف السالم(صدى):

 

أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على ما تقدمه المملكة من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج اليمن بشكل خاص .
جاء ذلك خلال إطلاع الرئيس اليمني على الاستعدادات الجارية لموسم الحج للعام الجاري 1438هـ .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يجزاهم خير

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