الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين ونائبه على ما تقدمه المملكة للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على ما تقدمه المملكة من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج اليمن بشكل خاص .

جاء ذلك خلال إطلاع الرئيس اليمني على الاستعدادات الجارية لموسم الحج للعام الجاري 1438هـ .