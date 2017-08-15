الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين ونائبه على ما تقدمه المملكة للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين ونائبه على ما تقدمه المملكة للحجاج
أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على ما تقدمه المملكة من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج اليمن بشكل خاص .
جاء ذلك خلال إطلاع الرئيس اليمني على الاستعدادات الجارية لموسم الحج للعام الجاري 1438هـ .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يجزاهم خير