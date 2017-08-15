مدير بنك التنمية الاجتماعية يشكر القيادة على تولي إدارة الصندوق الخيري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفع مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – أيدها الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء ، على تولي مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، وتولي مدير عام البنك مهمات مدير عام الصندوق، وذلك وفقاً لتنظيم الصندوق ولوائحه وتعليماته.

وأعرب الدكتور النملة عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص على هذه الثقة الكبيرة مؤكداً أن هذه الثقة ستترجم لعمل دؤوب ونتائج ملموسة تصب في مصلحة الوطن والمواطن .

وقال الدكتور النملة خلال تصريحه :” هذا التكليف سيلقي بمسؤولية كبيرة على الإدارة التنفيذية للبنك لتعمل بجد واجتهاد لتحقيق ما تطمح له قيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف التكامل ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيننا ويوفقنا ويسددنا لخدمة المواطنين على الوجه الذي يرضيه ويحقق طموح الوطن وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 والسير نحو رؤية المملكة 2030 “.

وعن الفئات المستهدفة التي يركز عليها بنك التنمية الاجتماعية ومدى التقارب بينه وبين أهداف الصندوق الخيري أفاد الدكتور النملة أن هذه القرارات وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين أهداف البنك وأهداف الصندوق الخيري ستنعكس بكل تأكيد على مستفيدي الجهتين والخروج بأفضل النتائج من تمكين مستهدفي البنك وكذلك الصندوق ودعمهم ومساعدتهم في مواجهة التحديات.