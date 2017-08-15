بلدي حقل يناقش اللائحة المالية واستعدادات البلدية لعيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

بلدي حقل يناقش اللائحة المالية واستعدادات البلدية لعيد الأضحى
عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل، أمس الاثنين، اجتماعه الـ21 برئاسة المهندس عبدالعزيز الغرير .
وفي بداية الاجتماع رفع رئيس وأعضاء المجلس شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – عن إقرار اللائحة المالية للمجالس البلدية.
وأطلع المجلس على اللائحة المالية المعتمدة للمجالس ، بعدها ناقش المجلس خطة عمل البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1438هـ .
وفيما يتعلق بالمسالخ ونقاط الذبح أوضحت البلدية ان المسلخ التابع للبلدية تبلغ طاقته الاستيعابية 200_300 رأس وبطاقم مكون من طبيب بيطري و7 جزارين و4 عمال نظافة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين خير