 وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 15

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية
القاهرة(صدى):

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو .
وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

عارفين سيارة الخبز وعارفين رقمها ،

[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين

كويسين يا باشا

[ عدد التعليقات: 12225 ] نشر منذ 2 ساعتين

يكون خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *