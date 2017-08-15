وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو .

وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .