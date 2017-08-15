وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الثنائية
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو .
وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
ابو جابر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
عارفين سيارة الخبز وعارفين رقمها ،
alfahd42[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويسين يا باشا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12225 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكون خير
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2097 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب .