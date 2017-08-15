 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع - صحيفة صدى الالكترونية

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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
واشنطن(صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية، أمس الاثنين، في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع.
وارتفع مؤشر ” داو جونز ” الصناعي القياسي بنسبة 0.62 % ما يعادل 135.12 نقطة ليصل عند مستوى 21993.44 نقطة، في حين صعد مؤشر ” ستاندرد آند بورز 500 ” الأوسع نطاقًا بمقدار 24.41 نقطة ما نسبته واحد % ليغلق عند مستوى 2465.73 نقطة.
وسجل مؤشر ” ناسداك ” المجمع لأسهم التكنولوجيا ارتفاعًا بنسبة 1.34 % ما يعادل 83.68 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 6340.23 نقطة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين

دعثور مايثور ان شاء الله

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