مواطنة تعترف بقتل أولادها لشعورها بالضيق عند رؤيتهم - صحيفة صدى الالكترونية

مواطنة تعترف بقتل أولادها لشعورها بالضيق عند رؤيتهم
اعترفت والدة الطفلتين التوأم اللتين عثر عليهما متوفيتين في منزلهما بمكة المكرمة، أنها قتلتهما خنقا لأنها تشعر بالضيق عند رؤيتهما.
وأوضحت مصادر، أن مواطنا في العقد السادس قدم إلى مستشفى الولادة والأطفال، يحمل حفيدتيه المتوفيتين وبهما آثار خنق في الرقبة، وبعد الكشف عليهما اتضح أن وفاتهما حدثت قبل 3 ساعات من حضوره إلى المستشفى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الحالة والتحقيق في الواقعة.
وأكدت المصادر أن التحريات والبحث الجنائي بمركز شرطة الشرائع باشر التحقيق في القضية مع كامل الأطراف، واعترفت والدة الطفلتين بخنقهما، بسبب شعورها بالضيق عند رؤيتهما.
يذكر أن، الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أكد أن مواطناً تقدم ببلاغ يفيد بوفاة طفلتيه البالغتين من العمر 5 أشهر، داخل منزلهم أثناء نوم أفراد أسرته، أمس الإثنين.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 854 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم عافنا مما ابتليتها
alfahd42[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم عافنا مما ابتليتها به
alfahd42[ عدد التعليقات: 10819 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم عافنا مما ابتليتها به
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2097 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . اكيد مريضه نفسياً .
الله يرحم البنتين ويجعلهن من طيور الجنه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12225 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن تكون الام مصابه بمس من الجن يجعلها ترى الطفلتين بهيئه مخيفه
mos[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 1 ساعة
عندها اكتئاب ما بعد الولادة