مواطنة تعترف بقتل أولادها لشعورها بالضيق عند رؤيتهم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اعترفت والدة الطفلتين التوأم اللتين عثر عليهما متوفيتين في منزلهما بمكة المكرمة، أنها قتلتهما خنقا لأنها تشعر بالضيق عند رؤيتهما.

وأوضحت مصادر، أن مواطنا في العقد السادس قدم إلى مستشفى الولادة والأطفال، يحمل حفيدتيه المتوفيتين وبهما آثار خنق في الرقبة، وبعد الكشف عليهما اتضح أن وفاتهما حدثت قبل 3 ساعات من حضوره إلى المستشفى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الحالة والتحقيق في الواقعة.

وأكدت المصادر أن التحريات والبحث الجنائي بمركز شرطة الشرائع باشر التحقيق في القضية مع كامل الأطراف، واعترفت والدة الطفلتين بخنقهما، بسبب شعورها بالضيق عند رؤيتهما.

يذكر أن، الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أكد أن مواطناً تقدم ببلاغ يفيد بوفاة طفلتيه البالغتين من العمر 5 أشهر، داخل منزلهم أثناء نوم أفراد أسرته، أمس الإثنين.