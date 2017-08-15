10 خطوات مهمة يجب اتباعها قبل شراء جهاز تكييف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن 10 خطوات يجب اتباعها على من يريد شراء جهاز تكييف لمنزله، ستساعد على الشراء واقتناء الجهاز المناسب للعميل واستهلاكه.

وشددت الجميعة على استشارة الفنيين المختصين في أجهزة التكييف والتأكد من ملاءمتها مع طبيعة المكان واستخدام العميل، والاطلاع على آراء وانطباعات العملاء حول منتجات العلامة التجارية، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمواصفات والجودة وأخذ فكرة عن المقارنات بين الأجهزة.

وأكدت ضرورة الحرص على اقتناء الجهاز بعدد نجوم أعلى من بطاقة كفاءة الطاقة لتحقيق استهلاك أقل في الكهرباء، واختيار قدرة جهاز تكييف يتناسب مع مساحة المكان، ومراجعة خصائصه وسهولة تنظيفه والتأكد على قدرته على العمل في درجة حرارة المنطقة، ومعرفة مدى ملاءمة توصيلات الجهاز وملحقاته بالمنزل وطريقة التركيب دون تشويه الحائط.

ونصحت الجمعية بضرورة اختيار التقنيات التي تناسب الحاجة، والتأكد من مدى توفير الشركة لملحقات جهاز التكييف وتركيبه من قبل فنيين متخصصين، بالإضافة إلى التأكد من انتشار فروع الصيانة لوكيل الجهاز وجودة خدمات ما بعد البيع والضمان.