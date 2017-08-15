 بالفيديو.. داعية كويتي يلقن غينيًا الشهادتين قبل مقتله بالهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. داعية كويتي يلقن غينيًا الشهادتين قبل مقتله بالهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

بالفيديو.. داعية كويتي يلقن غينيًا الشهادتين قبل مقتله بالهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
واجادوجو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للداعية الكويتي الدكتور وليد العلي الذي قتل أمس الإثنين، في هجوم إرهابي على مطعم تركي في عاصمة بوركينا فاسو ” واجادوجو “.
وأظهر الفيديو، الدكتور ” العلي ” وهو يعلن دخول المواطن الغيني الإسلام داخل مسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة كوناكري في يوم الجمعة الماضي وسط حضور مئات المصلين، مبينا أن المواطن بعد سماعه خطبة الجمعة طلب الدخول في الإسلام، داعيا الله أن يتقبله عنده وأن يبدل سيئاته بحسنات.

 


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