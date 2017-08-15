ترامب يأمر بمراجعة سياسات الصين التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، بدراسة سياسات وممارسات الصين التجارية، لتحديد إن كانت تنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وقال ترامب، في تصريحات صحيفة: “اليوم وجهت ممثل التجارة الأمريكي بدراسة السياسات والممارسات والفعاليات الصينية المتعلقة بنقل التقنيات الأمريكية وسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية “.

وأضاف: ” هذه لحظة مهمة جدًا، سنقوم فيها بتحقيق وعد انتخابي آخر عن طريق اتخاذ خطوات ثابتة لضمان حمايتنا لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، وقبل كل هذا، العمال الأمريكيين “.

وخاطب ترامب لايتهايزر قائلًا: ” أنت مفوض في تبني الخيارات المتاحة لك.. سوف نحمي حقوق الطبع، التصاميم، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الحيوية لأمننا ورخائنا “.