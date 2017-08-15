ليبيا: منظمات إنقاذ المهاجرين تخترق سيادتنا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

اتهم المتحدث باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد بحار أيوب قاسم، المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بـ” اختراق سيادة الدولة الليبية “.

وأعلنت منظمات ” أطباء بلا حدود ” و” أنقذوا الأطفال ” و” سي آي “، أمس الاثنين، تعليق عملياتها لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، إثر قرار حكومة الوفاق الليبية، الخميس الماضي، إقامة منطقة بحث وإنقاذ في مياهها الإقليمية، لمنع أي سفينة أجنبية من إغاثة مهاجرين، إلا بطلب من السلطات الليبية، وهو ما اعتبرت تلك المنظمات أنه سيقيد عملها.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، إن ” الحكومة تعتزم إقامة منطقة البحث والإنقاذ، لأن المنظمات غير الحكومية، وللأسف الشديد، لم تحترم السيادة الليبية “، موضحا أن هذه المنظمات ” تعمل قريبًا جدًا من المياه الإقليمية الليبية بانتظار المهاجرين غير شرعيين، وبدون احترام للسلطات التي تنفذ القانون وقوات حرس السواحل الليبية، وهذا اختراق للسيادة الليبية وكل القوانين والأعراف الدولية “.