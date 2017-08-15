الأمم المتحدة: 7.7 مليون شخص يواجهون الجوع في الكونغو الديمقراطية - صحيفة صدى الالكترونية

الأمم المتحدة: 7.7 مليون شخص يواجهون الجوع في الكونغو الديمقراطية
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن 7.7 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أي بزيادة قدرها 30 % عن العام الماضي.
وحذرت المنظمة الدولية من أن ” الجوع آخذ في الارتفاع بسبب تصاعد حدة النزاع والنزوح في وسط وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في منطقتي كاساي وتانغانيكا “.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، أن ما يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص في منطقتي كاساي وتانغانيكا يضطرون إلى بيع كل ما لديهم لتلبية احيتاجاتهم إلى الطعام.
وتابع: ” يزداد الجوع بسبب تصاعد النزاع والتشرد لفترات طويلة في وسط وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في منطقتي كاساي وتانغانيكا، وأجبرت أعمال العنف واسعة النطاق ما يقرب من 1.4 مليون شخص على الفرار من ديارهم خلال العام الماضي “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10776 ] نشر منذ 1 ساعة
انتم السبب سببتو الفرقه بين الناس وسببتو الحساسيه بين المسلمين وغيرهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 10776 ] نشر منذ 1 ساعة
المسلمين من 1438 وهم يتعايشون مع اهل الاديان الاخرى جار النبي صلى الله عليه وسلم كان يهودي وبعد وفاته كان درعه مرهون عند يهودي
بينما الان كل شي عندكم ارهاب بس من جهت المسلمين اما غير المسلمين فهم طيبون وحضاريون وعادلون رغم انهم بعيدون كل البعد عن ماتقولون