بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي يعالجون أسير حوثي مصاب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي يعالجون أسير حوثي مصاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجنود الحد الجنوبي وهم يقومون بعلاج أحد أسرى الحوثي أصيب في مواجهة عسكرية، بعدما حاول الاعتداء على جنود سعوديين.
وأظهر الفيديو، قائدا من جنود الحد الجنوبي وهو يؤكد أسر أحد أتباع الحوثي، فيما يقوم جندي آخر بتضميد جراح في إحدى قدميه، قائلا: ” لقد حاول الاعتداء على قواتنا، وتم صده وسنصد كل عدو فاسد وسنقعد لهم بالمرصاد، وسنعامله معاملة حسنة وفق ديننا الحنيف “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10776 ] نشر منذ 1 ساعة
رجال واهل موافق حتى مع عدوهم هذه هي شيم وقيم العرب اللتي لن تجدها الا عندهم
زائر[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 20 دقيقة
رجال شجعان اشداء عندهم شيم وقيم مع الاسري