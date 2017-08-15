منح أول ترخيص لمستثمرة سعودية لتنظيم الرحلات السياحية بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

حصلت المواطنة المستثمرة نورة الموسى من محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، أمس الاثنين، على أول ترخيص نسائي لمزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية في المنطقة.

وصرح مدير عام فرع الهيئة بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح، بأن المواطنة المستثمرة نورة الموسى تسلمت أول ترخيص نسائي لمزاولة تنظيم رحلات سياحية داخلية نسائية، وتقديم خدمات تنظيم الرحلات، وترتيب خدمة الإقامة والإيواء السياحية، وخدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية ورحلات سياحية مع خدمة الإرشاد السياحي والتأمين على السفر.

وأوضح أن منح أول ترخيص نسائي بمنطقة القصيم لنشاط تنظيم الرحلات السياحية يضاف للاستثمارات النسائية الأخرى في القطاع السياحي بالمنطقة، سواء في منشآت الإيواء السياحي أو تنظيم الفعاليات السياحية، مشيرا إلى أن المرأة السعودية شريكة في التنمية السياحية، وهناك العديد من فرص العمل والاستثمار في القطاع السياحي التي تتماشى مع احتياجات المرأة كعاملة أو مستثمرة، وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة نحو توطين الوظائف وتوفير فرص العمل.

وأضاف: ” أن الترخيص النسائي الجديد يضاف لثمانية تراخيص سابقة لمزاولة تنظيم الرحلات السياحية لمستثمرين بمنطقة القصيم، وهذه الأنشطة السياحية ستسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة في هذا النشاط الحيوي والمهم “.