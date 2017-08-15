بالفيديو.. داعيتان كويتيان بين ضحايا الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو - صحيفة صدى الالكترونية

واجادوجو(صدى):

قُتل اثنين من كبار الشيوخ من الكويت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعما تركيا في العاصمة ” واجادوجو ” ، مساء أمس الاثنين، الذي أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة البوركينية ريميس داندينو، أن الشيخ الدكتور وليد العلي وهو داعية إسلامي كويتي، ومواطنه الشيخ فهد الحسيني قُتلا في الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن ضحايا الحادث من جنسيات مختلفة.

ووجه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بإرسال طائرة أميرية لنقل جثماني الشهيدين إمام وخطيب المسجد الكبير الدكتور وليد العلي، والشيخ فهد الحسيني.