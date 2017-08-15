عودة مناورات " النجم الساطع " بين مصر وأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يستعد الجيش الأمريكي، للمشاركة في مناورات ” النجم الساطع ” العسكرية مع مصر، بعد أن ألغاها أوباما في 2013 بحجة ” مقتل متظاهرين ” في القاهرة.

وتعتبر هذه المناورات التي ستبدأ الشهر المقبل، جهد ثنائي يركز على عمليات مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تكافح فيه مصر للقضاء على التطرف المسلح في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب موقع ” فورين بوليسيز ” فإن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” قالوا إنه على الرغم من دعوة دول أخرى مثل السودان كمراقبين، إلا أن القوات الأميركية والمصرية هي فقط من ستقوم بالتدريبات العملية.

ويأتي هذا التحول بعد بضعة شهور من استقبال ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض في أبريل، وإبراز أهمية دور القاهرة في محاربة التطرف داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي.