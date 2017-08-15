كوريا الشمالية: الجيش جاهز لضرب جزيرة جوام الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

تلقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تقريرا من الجيش بشأن خطة إطلاق صواريخ على جزيرة غوام الأمريكية غرب المحيط الهادي.

وقال كيم، نقلا عن الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، ” ينبغي للولايات المتحدة، التي كانت أول من جلب العديد من العتاد النووي الاستراتيجي بالقرب منا، أولا أن تتخذ القرار الصائب وتظهر من خلال الأفعال إن كانت ترغب في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير “.

وأمر زعيم كوريا الشمالية، الجيش بأن يكون مستعدا دوما لإطلاق النار إذا ما اتخذ قرارا بالتحرك، موضحا أنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا.

وهددت كوريا الشمالية بإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى في المياه القريبة من غوام، وهي جزر أميركية صغيرة تقع على مبعدة نحو 3200 كيلومترا من بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.