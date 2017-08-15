جامعة تبوك تختتم مشاركتها بمهرجان الورد والفاكهة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

اختتمت جامعة تبوك مشاركتها في فعاليات مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة، والذي استمر لمدة عشرة أيام، بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك وسط مشاركة كلا من كلية الطب، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية العلوم، وكلية الحاسبات، وكلية الهندسة، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة البحث العلمي.

وزار جناح جامعة تبوك المئات من زوار المهرجان خلال أيامه العشر، وشاهدوا ما تم عرضه في مختلف أركان الجناح وسط تفاعل كبير من الأُسر والاطفال بما تم عرضه داخل أروقة جناح جامعة تبوك.

وأوضح مدير جامعة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي , أن مشاركة الجامعة في هذا المهرجان تأتي إيماناً منها بدورها في تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات المحلية كافة ، مضيفاً بأن الجامعة تقدر جهود المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة والداعم الأول للمهرجانات السياحية.

وأكد الضيوفي، أن هذا المهرجان والذي يقام سنوياً , يستقطب آلاف الزوار والمحبين والمهتمين , ويسهم في تنمية الحركة السياحية في المنطقة نظراً لارتباطه بأهم مقومات الإنتاج في منطقة تبوك كالورود والفاكهة والتي تعد من أهم صادراتها على مستوى المملكة، إضافة إلى تنوّع أنشطته الترفيهية والتوعوية، ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الجامعة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون مع كلية الطب وكلية الهندسة وكلية الاقتصاد المنزلي وكلية العلوم، وكلية الحاسبات، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة البحث العلمي شاركت في هذا المهرجان عبر جناح مميز يضم العديد من المطبوعات التعريفية عن الجامعة والكليات التابعة لها والعمادات المساندة وبرامج الدراسات العليا والكراسي البحثية ومراكز التميز العلمية.