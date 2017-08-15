واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ على أراضينا يعد إعلان حرب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ على أراضينا يعد إعلان حرب
قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الإثنين، إنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا على أراضينا فإن الوضع قد يتصاعد إلى حرب.
وأضاف ” ماتيس ” ، إذا أطلقوا النار على الولايات المتحدة فإن ذلك قد يتصاعد إلى حرب بسرعة جدًا.
وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستعرف خط سير أى صاروخ تطلقه كوريا الشمالية فى غضون لحظات وإذا تم تقدير أن هذا الصاروخ سيصيب جوام سندمره.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10749 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب اذا اطلقو قابلوني
alfahd42[ عدد التعليقات: 10749 ] نشر منذ 2 ساعتين
نغير ابو خديدات يناهق وبس من تعطيه همبرقر ينسى
alfahd42[ عدد التعليقات: 10749 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصحيح مغير ابو خديدات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايردكم جميع