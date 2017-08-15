واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ على أراضينا يعد إعلان حرب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الإثنين، إنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا على أراضينا فإن الوضع قد يتصاعد إلى حرب.

وأضاف ” ماتيس ” ، إذا أطلقوا النار على الولايات المتحدة فإن ذلك قد يتصاعد إلى حرب بسرعة جدًا.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستعرف خط سير أى صاروخ تطلقه كوريا الشمالية فى غضون لحظات وإذا تم تقدير أن هذا الصاروخ سيصيب جوام سندمره.