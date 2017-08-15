سفير روسيا بفلسطين يؤكد موقف بلاده من " حل الدولتين " والقدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أفادت وكالة ” وفا ” الفلسطينية، أن سفير روسيا المعتمد لدى دولة فلسطين، حيدر أغانين، أكد موقف بلاده الثابت من ” حل الدولتين ” والقدس.

وكان وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفير تيسير جرادات، استقبل في مكتبه، صباح الإثنين، السفير أغانين.

وخلال اللقاء نقل السفير الروسي موقف القيادة الروسية الذي يشاطر قلق الجانب الفلسطيني من تطورات الأوضاع الخطيرة في القدس الشريف، والمناطق المحيطة به، كما يؤكد موقف روسيا المبدئي الملتزم بحل الدولتين، وإنه من غير المقبول لديها اتخاذ خطوات من جانب واحد تسبق الحل النهائي لوضع الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس.

كما أكد ” أغانين ” على الموقف الروسي الثابت من القدس، وأنها يجب ان تكون عاصمة لدولتين مستقلتين ” فلسطين وإسرائيل ” ، وأن روسيا ستستمر في الدفاع عن هذا الموقف خلال اللقاءات الرسمية والاتصالات التي تجريها مع إسرائيل، واللاعبين الرئيسيين في المحافل الدولية بما فيها الرباعية الدولية.