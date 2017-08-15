كشف تفاصيل حادث دهس رواد مطعم شرق باريس - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اعترف سائق السيارة التي قامت الليلة، بدهس عملاء مطعم للبيتزا شرق باريس بأنه كان يهدف إلى الانتحار.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن السائق الذي كان يقود سيارة من طراز ” بي إم دبليو ” ، ويبلغ من العمر 39 عاما، أبلغ الشرطة أيضا أنه يملك أسلحة داخل السيارة.

وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن السلطات الفرنسية لا تتعامل مع هذا الحادث بوصفه حادثا إرهابيا فضلا عن عدم وجود سجل إجرامى سابق لسائق السيارة.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع طفلة في الثامنة من العمر وجرح 5 أخرين على الأقل من رواد المطعم.