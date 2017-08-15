لبنان تعلن سقوط 3 من مواطنيها بين ضحايا " بوركينا فاسو " - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

كشفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن سقوط ثلاثة من مواطنيها فى الاعتداء الإرهابى الذى استهدف، مساء الأحد، إحدى المطاعم فى واجادوجو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو، حيث أصيبوا أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين.

وأكد الخارجية اللبنانية فى بيان مساء الإثنين، أنها تتابع بتوجيهات من وزير الخارجية جبران باسيل مع السلطات فى بوركينا فاسو الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى لبنان.

وكان مسلحون ملثمون هاجموا أمس مطعم تركي بوسط العاصمة واجادوجو، وفتحوا النيران على رواده؛ مما أسفر عن سقوط 20 قتيلًا.