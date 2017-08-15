⁠⁠⁠⁠⁠" هلال الشمالية " يعلن توفر وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة التي يرغب في شغلها بمواطنين سعوديين.

وأوضح الفرع أن الوظائف تشمل ثلاث وظائف مراسلين ووظيفتين سائق نقل ثقيل، مبيناً أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم هي أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة ولا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً وتوفر رخصة سائق نقل للمتقدمين على وظيفة سائق.

وأشار إلى أن اسقبال طلبات التقديم على الوظائف المطروحة مستمر حتى يوم الأربعاء القادم في مقر الفرع بمدينة عرعر.