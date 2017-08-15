الهلال الأحمر يعقد محاضرة إسعافية تثقيفية وتوعوية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحه / عماد منسي الزهراني أن الهيئة ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية ومع إدارة التدريب نفذت بعد مغرب اليوم الإثنين 22/11/1438هـ على مسرح غابة رغدان محاضرة إسعافية تثقيفية وتوعوية وذلك للتعريف بمبادئ الاسعافات الأولية وعن كيفية التعامل مع بعض أنواع الحوادث والحريق حيث تم التركيز على جانب الأطفال وتم إستهداف العوائل بالتوعية اللازمة حيث أن حضور العوائل كان كبيرا ولكي تستفيد من تلك الرسائل تم تبسيطها لهم بطريقة ميسرة وتجاوب الحضور.

تخلل المحاضرة مسابقة تثقيفية بجوائز عبارة عن حقائب إسعافية بغية التشجيع كما تم توزيع بروشورات تتضمن الإسعافات الأولية وأنواعها على الحضور.ألقى المحاضرة كل من المدرب عبدالخالق الزهراني والاخصائي حمزة الزهراني.

كما تحدث المتطوع طبيب الإمتياز أنس على الزهراني عن أهمية التطوع في الهلال الأحمر ومدى الإستفادة من كل الكوادر في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أ/ خالد محمد الغامدي قد حضر تلك المحاضرة وشارك في توزيع الهدايا والحقائب الاسعافية على الجمهور وقدم شكره لفريق العمل الذي أعد وشارك في تلك المحاضرة .

وختم الزهراني أن المحاضرة للاسعافات الاوليه إستهدفت جميع افراد المجتمع رجال ونساء كما احتوت على معلومات قيمه في جميع الحالات الطارئه التي تساعد الفرد على تقديم الاسعافات الاوليه للمرضى والمصابين.