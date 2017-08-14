⁠⁠⁠⁠⁠محافظ خيبر يدشن مدينة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن محافظ خيبر بدر بن فيحان بن درويش، مساء اليوم، مدينة حجاج البر بخيبر الواقعة على الطريق الدولي شمال المدينة المنورة حيث تستقبل المحافظة خلال هذه الفترة العديد من حجاج البر القادمين عبر المنافذ الشمالية للمملكة.

وتجول المحافظ داخل المدينة وأطلع على ماتضمه من أقسام ومكاتب وأجهزة وخدمات مساندة تسهم في خدمة الحجاج وتحقيق راحتهم وأمنهم من عيادة طبية ومكتبة دينية ووجبات غذائية واستراحات مخصصة للرجال والنساء إضافة إلى الجهات الأمنية التي تتواجد على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.