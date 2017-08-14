نصرة الحربي توجه رسالة لشخص تحدث عن المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 14
أغسطس
مايحتاج تمدحين السعودي والسعوديه لاننا نعرف انفسنا ولا تحاوليين تتمالحيين واجد علي حسابنا ، اشغلتينا كل شوي طالعه بموضوع ، ياناس زوجوها ، من شكلها تبي زوجها يكون بدوي شديد المراس وكيوت بنفس الوقت طبعا تحليلي الشخصي يقول كذا
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محمد[ عدد التعليقات: 1930 ] نشر منذ 22 دقيقة
مايحتاج تمدحين السعودي والسعوديه لاننا نعرف انفسنا ولا تحاوليين تتمالحيين واجد علي حسابنا ، اشغلتينا كل شوي طالعه بموضوع ، ياناس زوجوها ، من شكلها تبي زوجها يكون بدوي شديد المراس وكيوت بنفس الوقت طبعا تحليلي الشخصي يقول كذا