 نصرة الحربي توجه رسالة لشخص تحدث عن المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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نصرة الحربي توجه رسالة لشخص تحدث عن المملكة




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1930 ] نشر منذ 22 دقيقة

مايحتاج تمدحين السعودي والسعوديه لاننا نعرف انفسنا ولا تحاوليين تتمالحيين واجد علي حسابنا ، اشغلتينا كل شوي طالعه بموضوع ، ياناس زوجوها ، من شكلها تبي زوجها يكون بدوي شديد المراس وكيوت بنفس الوقت طبعا تحليلي الشخصي يقول كذا

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