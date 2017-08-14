شرطة مكة تكشف أسباب وفاة طفلتين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية ممثلة بالتحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، من كشف لغز وفاة طفلتين توأم بعد اعتراف والدتهما بخنقهما حتى الموت.

تفاصيل الواقعة، قدم مواطناً في العقد السادس، إلي مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يحمل حفيدتيه في عمر الستة أشهر في حالة إغماء تام، وبعد الكشف المبدئي اتضح أنهما متوفيتين قبل ثلاث ساعات وبهما آثار خنق في الرقبة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الحالة والتحقيق بالواقعة.

قامت فرق من البحث الجنائي بمركز شرطة الشرائع، بالبحث في الواقعة وتبين أن والدة الطفلتين قامت بخنقهما حتى الموت وذلك بسبب أنها تحس بالضيق والحالة النفسية عند رؤيتهما.