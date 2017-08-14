⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو والصور.. الوليد بن طلال يقود سباق دراجات هوائية بشوارع تركيا‎ - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، وهو يتجول ويمارس الرياضة في شوارع مدينة بودروم غربي تركيا، مستقلًا دراجة هوائية.

وقاد الأمير الوليد دراجة هوائية أثناء قيامه بجولة في عددٍ من شوارع مدينة بودروم وساحل ” كولتوركبوكلو ” على البحر المتوسط.

وكان الأمير الوليد وصل إلى مطار بودروم برفقة عائلته على متن طائرته الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الشرطة والقوات الخاصة.