قرقاش: التحرك القطري مكابر ويرمي كل أوراقه أملا في تدخل خارجي - صحيفة صدى الالكترونية

قرقاش: التحرك القطري مكابر ويرمي كل أوراقه أملا في تدخل خارجي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قطر تفتقد للمنطق واصفا موقفهم بالمكابر.
وأضاف قرقاش، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: ” التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكّن الوساطة ” ، مشيرا إلى أنه تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة.
وتابع: ” إذا كانت الإمارات المحرضة فلم تسييّس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ ” .
وقال: ” أما شعارات السيادة التي رفعت زيفا في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها،سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة ” .
وأوضح قرقاش أنه للخروج من هذه المتاهة، فأمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب ١٣ كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض.
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