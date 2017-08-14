قرقاش: التحرك القطري مكابر ويرمي كل أوراقه أملا في تدخل خارجي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قطر تفتقد للمنطق واصفا موقفهم بالمكابر.

وأضاف قرقاش، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: ” التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكّن الوساطة ” ، مشيرا إلى أنه تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة.

وتابع: ” إذا كانت الإمارات المحرضة فلم تسييّس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ ” .

وقال: ” أما شعارات السيادة التي رفعت زيفا في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها،سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة ” .

وأوضح قرقاش أنه للخروج من هذه المتاهة، فأمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب ١٣ كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض.