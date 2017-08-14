افتتاح طريق لاختبار سيارات بلا سائق في موسكو - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

افتتح في موسكو، طريق اختباري للسيارات والحافلات المزودة بمنظومات القيادة الذاتية في مجمع ” كاليبر ” الصناعي. يمكن في الطريق محاكاة ظروف سير المركبات، بما فيها ممرات المشاة وعلامات المرور ومحطات المواصلات العامة وتقاطع الطرق، على الرغم من طول الطريق الذي يبلغ 400 متر فقط.

وأورد موقع محافظ موسكو على الإنترنت أن أربعة نماذج أصلية من الحافلات ذاتية القيادة تخضع لاختبارات في موقع المجمع الصناعي، مع العلم بأن بعض الشركات في المجمع الصناعي شاركت في بناء هذه الحافلات.

تعتبر الشركات المصممة لمنظومات القيادة الذاتية، والعاملة في موقع المجمع الصناعي أهم مستخدمي الطريق الاختباري.

مع هذا أبلغ المكتب الصحفي التابع لقسم العلم والسياسة الصناعية والأعمال الحرة في حكومة العاصمة الروسية أن بناة الطريق يخططون لتسهيل وصول طلاب الجامعات التقنية وطلاب الدراسات العليا في موسكو إلى الطريق، ليتمكنوا من اختبار تصاميمهم.

يجدر بالذكر أن حكومة موسكو خططت لدعم صناع وسائل المواصلات العامة الكهربائية بما يعادل نحو 15 مليون دولار عام 2017. كما تفترض هذه الخطط إمكانية تقديم المساعدة إلى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصميم وسائل المواصلات ذاتية القيادة.