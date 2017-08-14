بلدية خميس مشيط تعلن تأجيل قرعة منح الأراضي السكنية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت بلدية محافظة خميس مشيط اليوم الإثنين، تأجيل موعد السحب على القرعة العلنية لمن صدرت لهم مِنح سامية بمنحهم قِطَع أراضٍ سكنية حتى نهاية هذا العام؛ لتكون يومَيْ الاثنين والثلاثاء الموافقَيْن ٥ – ٦ المحرم ١٤٣٩ هـ، وذلك في المكان نفسه المحدد للقرعة سابقًا لإنهاءإجراءات وفرز الطلبات التي يشملها الأمر الكريم.

وقال المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد، إنه بناء على صدور الموافقة السامية بتسليم المخطط التابع لوزارة الدفاع للبلدية لتنفيذ مِنح الشهداء والمصابين من منسوبي القطاعات العسكرية فيه، فقد تم تحديد موعد جديد لسحب القرعة العلنية.

وأشار خوليد، إلي أن مَن لم يحضر في الموعد المحدد فسوف تسحب عنه لجنة تنفيذ المنح، وليس له حق الاعتراض، علمًا بأن مقر التوزيع سيكون في ضيافة البلدية بحي أم سرار.