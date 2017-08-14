 " الخارجية " : لا ضحايا سعوديين في حادث المطعم بـ " بوركينا فاسو " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 14

    أغسطس

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” الخارجية ” : لا ضحايا سعوديين في حادث المطعم بـ ” بوركينا فاسو “

” الخارجية ” : لا ضحايا سعوديين في حادث المطعم بـ ” بوركينا فاسو “
نايف السالم(صدى):

نفت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن يكون هناك أي ضحايا سعوديين في حادثة إطلاق النار التي استهدفت مطعمًا في ” بوركينا فاسو ” .

وقال مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية والناطق باسم وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي: ” إنه لا يوجد، ولله الحمد، أي ضحايا من المواطنين السعوديين في الحادثة ” .

وكان 18 شخصًا قُتلوا في هجوم ” إرهابي ” على مطعم في ” واغادوغو ” عاصمة بوركينا فاسو؛ بحسب ما أعلنته الحكومة في بوركينا فاسو.

وذكر وزير الاتصالات البوركيني ” ريمي داندجينو ” ، أن اثنين من المهاجمين قُتلا، مبينًا أن الحادثة قد انتهت.

 


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