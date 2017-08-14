" الخارجية " : لا ضحايا سعوديين في حادث المطعم بـ " بوركينا فاسو " - صحيفة صدى الالكترونية

” الخارجية ” : لا ضحايا سعوديين في حادث المطعم بـ ” بوركينا فاسو “
نفت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن يكون هناك أي ضحايا سعوديين في حادثة إطلاق النار التي استهدفت مطعمًا في ” بوركينا فاسو ” .
وقال مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية والناطق باسم وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي: ” إنه لا يوجد، ولله الحمد، أي ضحايا من المواطنين السعوديين في الحادثة ” .
وكان 18 شخصًا قُتلوا في هجوم ” إرهابي ” على مطعم في ” واغادوغو ” عاصمة بوركينا فاسو؛ بحسب ما أعلنته الحكومة في بوركينا فاسو.
وذكر وزير الاتصالات البوركيني ” ريمي داندجينو ” ، أن اثنين من المهاجمين قُتلا، مبينًا أن الحادثة قد انتهت.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله