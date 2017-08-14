" سبيس إكس " تطلق مركبة محملة بكمبيوتر فائق للفضاء - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعتزم شركة ” سبيس إكس ” الفضائية الأمريكية، إطلاق مركبة شحن غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، من بين حمولتها كمبيوتر خارق لاختبار قدرته على العمل في الفضاء على مدى سنة.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ ” فالكون 9 ” حاملًا مركبة الشحن عند الساعة 16,31 بتوقيت غرينيتش من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، ويتوقع أن يكون الطقس ملائماً بنسبة 70%.

وتحمل مركبة الشحن طنين و900 كيلوغرام من المؤن والمعدات، من بينها الحاسوب الخارق الذي صممته شركة ” هوليت باكارد ” الأميركية، ويُعوّل عليه ” لحل المشكلات الاستكشافية الخطرة ” .

والهدف من هذه المهمة معرفة ما إن كان الكومبيوتر يعمل بشكل جيد في الظروف المناخية القصوى في الفضاء على مدى عام.

وحددت مدة عام لهذه التجربة لأن أي رحلة مأهولة في المستقبل إلى المريخ ستستغرق هذا الوقت، وكلما ابتعد الإنسان في الفضاء زاد الوقت الذي تستغرقه الرسائل لتصل إلى الأرض ومنها.

فمن كوكب المريخ يتطلب الأمر 20 دقيقة حتى تصل الرسائل إلى الأرض، ومثلها من الأرض إلى المريخ.

وقال ألان أندريولي نائب رئيس الشركة المصممة للحاسوب في بيان ” إن تأخيراً كهذا يمكن أن يجعل من أي مهمة استكشاف مهمة خطرة، فالرواد قد يواجهون مشكلات لا يمكنهم أن يحلوها بأنفسهم ” .

ويعوّل على هذا الحاسوب في أن يساعد الرواد على التعامل مع أي مشكلة من دون الحاجة للعودة إلى الأرض.