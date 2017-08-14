وزير التجارة: مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز التعاون المشترك بين البلدين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا أنه يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأشار القصبي الذي يرأس المجلس التنسيقي، وبعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء من الجهات ذات العلاقة، إلى أن الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد وموروث ثقافي مشترك.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن التوجيهات الكريمة بأن يكون أصحاب المعالي الوزراء أعضاء في هذا المجلس يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية ، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية في كافة المجالات، في مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية.

مضيفاً أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار.

وذكر الدكتور القصبي أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيراً إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق.