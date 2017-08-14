مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا في قصر السلام بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التقرير الاقتصادي والتنموي خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي؛ والمتضمن التوجهات الاقتصادية المحلية والدولية وأبرز ملامح التطورات الاقتصادية ومعدلات النمو.

كما ناقش الاجتماع، التوقعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي والتضخم وسوق العمل الوطني، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة .