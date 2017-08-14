جنايات دبي تؤجل محاكمة فتاة عربية تحرشت بآسيوي في مصعد - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أجلت محكمة الجنايات في دبي أولى جلسات محاكمة فتاة عربية، بتهمة التحرش الجنسي بشاب آسيوي أثناء وجودهما معًا في المصعد، وسرقة محفظته وبها 4500 درهم، إلى 8 مارس المقبل.

وكان المجني عليه أبلغ شرطة دبي أنه اتجه لعمله في إحدى البنايات، واستقل المصعد، حيث كانت هناك فتاة ترتدي نقاباً، وعندما أغلق باب المصعد، وضغط زر الطابق الرابع، كشفت الفتاة عن وجهها، وألقت عليه التحية باللغة العربية، واقتربت منه، وبدأت تتحرش به، فحاول إبعادها إلا أنها تشبثت به.

وأضاف أنه عندما وصل المصعد للطابق الرابع وفتح الباب، أراد الخروج لمكتبه، إلا أن الفتاة أمسكت به وسحبته إلى داخل المصعد، وضغطت على زر الطابق السابع، وعاودت فعلتها بالتحرش به، وقبّلته على خديه، وعند الوصول للدور السابع، ضغط هو على الزر للعودة للطابق الرابع، وخرج مسرعًا.

وأوضح أنه بعد خروجه من المصعد، تفقد محفظته وفوجئ باختفائها، وبها 4500 درهم، وبعمل التحريات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمة، وعرضتها في طابور على المجني عليه، فتعرف عليها ثلاث مرات متتالية، فقدمتها النيابة للمحاكمة، إلا أنها لم تحضر الجلسة الأولى.