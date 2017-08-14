 " التجارة " تستدعي 3500 مركبة GMC لخلل في توجيه نظام السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 14

    أغسطس

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” التجارة ” تستدعي 3500 مركبة GMC لخلل في توجيه نظام السيارة

” التجارة ” تستدعي 3500 مركبة GMC لخلل في توجيه نظام السيارة
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، عن استدعاء 3549 مركبة GMC من نوع ” سييرا ” و ” سيلفرادو ” بسبب خلل في نظام توجيه المركبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء 2314 مركبة ” سييرا ” ، و1235 مركبة ” سيلفرادو ” موديلات 2014، بسبب خلل بنظام توجيه المركبة قد يؤدي إلى فقد السيطرة المؤقتة أثناء القيادة.

وطالبت الوزارة المستهلكين بضرورة التواصل مع الوكيل المعتمد في المملكة شركة ” الجميح للسيارات ” لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

 


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