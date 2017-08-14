الكويت: السيطرة على التسرب النفطي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الإثنين، أنه تمت السيطرة الكاملة على التلوث النفطي الذي رصد في المياه الإقليمية بالسواحل الجنوبية مؤكد أنه لا توجد بقع جديدة تأتي من البحر.

وأوضح المرزوق، أنه تجري فحوصات لازمة للتعرف على أسباب ومصدر التلوث، فيما عبر مجلس الوزراء عن شكره لجهود وزارتي النفط والكهرباء ومساهمة شركة شيفرون السعودية في مواجهة هذا الحادث البيئي.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء أن مصدر البقعة قد يكون أنبوب نفط في حقل الخفجي، مشيرين إلى أن نحو 35 ألف برميل قد تكون تسربت إلى مياه الكويت أمام الزور.

وأعلنت السعودية والبحرين أن بقع النفط لم تصل بعد إلى مياههما الإقليمية، لكن الرياض قامت بتفعيل ” خطة إدارة الأزمات ” وبمسح جوي للمنطقة ” لضمان سلامة المنشآت والشواطئ ” .