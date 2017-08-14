رئيس الوزراء اليمني يلتقي السفير الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم في الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى خلال اللقاء استعراض دعم الحكومة الأمريكية للحكومة الشرعية في مكافحة الإرهاب ضد عناصر تنظيمي ” القاعدة ” و ” داعش ” الإرهابيين وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية نهبت 581 مليار ريال يمني من خزينة الدولة، كانت تكفي لدفع رواتب الموظفين لمدة تسعة أشهر، إلا أنها فضلت تجويع اليمنيين وعدم دفع مستحقاتهم من أجل تمويل عملياتها العسكرية في الجبهات، بل نهبت إيرادات الشركات الحكومية و الخاصة وفرضت إتاوات جمركية وضريبة خارج سلطة القانون.

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى اليمن إن الحكومة الأمريكية تقف إلى جانب الحكومة الشرعية و الشعب اليمني وتدعم جهود المبعوث الأممي في عملية السلام التي يقوم فيها باليمن.