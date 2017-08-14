نائب أمير الجوف يلتقي برئيس وأعضاء المجلس البلدي بالقريات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

التقى صاحب السمو صاحب الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس المجلس البلدي بمحافظة القريات فهد بن أحمد القبساني يرافقه أعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء استمع سموه لعرض موجز عن دور المجلس البلدي والخدمات البلدية التي يتبناها ومدى التعاون القائم بين المجلس وبلدية القريات لخدمة المواطنين والعمل على تلبية تطلعاتهم من تلك الخدمات .

كما استعرض القبساني مدى احتياجات المحافظة لبعض الخدمات البلدية التي يتطلع الأهالي لتوفيرها، بالاضافة إلى السفلتة وبحيرة الصرف الصحي وإيجاد بعض الأماكن الترفيهية التي تعد متنفساً للأهالي.

كما ناقش المجلس مع سمو نائب أمير المنطقة، المشاريع التي تم إيقافها، مبينا أن مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول يغطي 80% من أحياء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أكد سموه بمتابعته الشخصية لجميع الموضوعات التي تمت مناقشتها والعمل على تسريع المشاريع الخدمية .

وفي الختام تسلم سموه درعاً تذكارياً من رئيس المجلس بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.